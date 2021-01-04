RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці за місяць скоротили
перекази на батьківщину...

Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28

Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...

Пропонуємо до обговорення:
Другий місяць поспіль скорочується обсяг приватних грошових переказів в Україну.

Дивися повний текст Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину майже на $30 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91943
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28

видимо, появилась другая Родина
cohan
 
Повідомлень: 675
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
R2 » Вів 05 січ, 2021 07:09
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 09:09
Джон
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —... 1, 2, 3
R2 » Пон 04 січ, 2021 14:28
25 1955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 08:45
Джон
Українці назвали прийнятний розмір пенсії 1, 2, 3
R2 » Сер 23 гру, 2020 06:21
27 2646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 16:15
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.