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НБУ має намір змінити методи
стягнення боргів - Рожкова

НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:38

НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України має намір змінити методи стягнення боргів.

Дивися повний текст НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова.
R2
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У Гарри есть коллега, настоящее чудовище, по имени Барри Креститель.
Крестителем его зовут потому, что он топит людей для Гарри-Топора
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:45

  cohan написав:У Гарри есть коллега, настоящее чудовище, по имени Барри Креститель.
Крестителем его зовут потому, что он топит людей для Гарри-Топора

это мои лучшие друзья.Очень душевные.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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