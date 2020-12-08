Національний банк України має намір змінити методи стягнення боргів.
Дивися повний текст НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:38
НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ має намір змінити методи стягнення боргів - Рожкова.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:38
У Гарри есть коллега, настоящее чудовище, по имени Барри Креститель.
Крестителем его зовут потому, что он топит людей для Гарри-Топора
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:45
это мои лучшие друзья.Очень душевные.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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