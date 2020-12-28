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Оподаткування дивідендів: на
які зміни чекати у цьому році

Оподаткування дивідендів: на які зміни чекати у цьому році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:42

Оподаткування дивідендів: на які зміни чекати у цьому році

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року набрала чинності нова редакція Податкового кодексу України.

Дивися повний текст Оподаткування дивідендів: на які зміни чекати у цьому році.
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