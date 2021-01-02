Запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період
Дивися повний текст Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:03
Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень
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Дивися повний текст Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень.
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:03
А, фигня вопрос, скинемся, главное что бы Ахметовы-Коломойские и их слуги не похудели ;)
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