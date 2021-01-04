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У 2020 році українці витратили
по 3 тисячі гривень на...

У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:23

У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що додаткових витрат із державного бюджету на збільшення заробітних плат для помічників народних депутатів у грудні не було. 

Дивися повний текст У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на погашення держборгу - Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:23

За всё это надо благодарить Тимошенко и всех премьеров с президентами после неё.
anton_gms
 
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