|
|
У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Керівник Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що додаткових витрат із державного бюджету на збільшення заробітних плат для помічників народних депутатів у грудні не було.
Дивися повний текст У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на погашення держборгу - Рахункова палата
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91945
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:23
За всё это надо благодарить Тимошенко и всех премьеров с президентами после неё.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему