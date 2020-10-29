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За рік гривня знецінилася на 19%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку на $ 1,038 млрд більше, ніж продав - $ 4,929 млрд євро проти $ 3,891 млрд, випливає з даних, оприлюднених прес-службою регулятора.
Дивися повний текст За рік гривня знецінилася на 19%
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R2
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
Ну вот, подтвердилось и по этому году. Проценты по депозитам вообще не покрывают инфляцию, а учитывая ещё и сборы с них... только валюта.
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N0mad
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