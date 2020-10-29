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За рік гривня
знецінилася на 19%

За рік гривня знецінилася на 19%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

За рік гривня знецінилася на 19%

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку на $ 1,038 млрд більше, ніж продав - $ 4,929 млрд євро проти $ 3,891 млрд, випливає з даних, оприлюднених прес-службою регулятора.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

Ну вот, подтвердилось и по этому году. Проценты по депозитам вообще не покрывают инфляцию, а учитывая ещё и сборы с них... только валюта.
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:16

Да блин. Печалька
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:26

  N0mad написав:Ну вот, подтвердилось и по этому году. Проценты по депозитам вообще не покрывают инфляцию, а учитывая ещё и сборы с них... только валюта.

Гривну можно держать только сразу после её сильного падения и не более года.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:29

  alexander_khirhyalan написав:Гривну можно держать только сразу после её сильного падения и не более года.

А как узнать, что падение уже "после"? ;) Когда с 8 до 12 упала хватало советчиков сдавать валюту, пока паника не утихнет и опять на 8 не откатится.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:35

Re: За рік гривня знецінилася на 19%

Бумажные депозиты - "отменить налог и выйти в 0".
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:28

В етом году 30% инфляция если не больше. Власть держала гривну как могла набирая короткостроковые кредиты. И в етом году придется платить по долгам. Тоесть печатать гривну на которую выкупать у населения валюту. Населению некуда будет деться как все свои валютные сбережения доставать из под матрасов потому что за поднятые тарифы и налоги нужно будет платить.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:47

Re: За рік гривня знецінилася на 19%

  N0mad написав:Ну вот, подтвердилось и по этому году.

Что значит "и"?!! А еще в каком году такое было? В 2018-ом? В 2017-ом? В 2016-ом? Или, может быть, в 2019-ом, когда гривна с точностью до наоборот - укрепилась с курса в 28 с копейками до 23 с копейками? После первых двух военных лет гривна стабилизировалась и колеблется плюс-минус вокруг отметки примерно 27 уже в течение 5 лет. Кому вы тут сказки рассказываете?
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:10

  fiona98 написав:В етом году 30% инфляция если не больше. Власть держала гривну как могла набирая короткостроковые кредиты. И в етом году придется платить по долгам. Тоесть печатать гривну на которую выкупать у населения валюту. Населению некуда будет деться как все свои валютные сбережения доставать из под матрасов потому что за поднятые тарифы и налоги нужно будет платить.

Такова финальная логическая цепочка?
Когда валютные сбережения потерпят неудачу в борьбе против циничных аппетитов власти, будут проданы последние портки и трусы? Готовы к подобному сценарию или считаете, что это коснется всех кроме избранных писателей? Тарифы будут расти до последнего украинца в прогрессии. При отсутствии намека на инстинкт самосохранения описанный Вами сценарий - возможен.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:27

Каковы аргументы для такой позиции?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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