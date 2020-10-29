За рік гривня знецінилася на 19%

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N0mad написав:Ну вот, подтвердилось и по этому году.
Что значит "и"?!! А еще в каком году такое было? В 2018-ом? В 2017-ом? В 2016-ом? Или, может быть, в 2019-ом, когда гривна с точностью до наоборот - укрепилась с курса в 28 с копейками до 23 с копейками? После первых двух военных лет гривна стабилизировалась и колеблется плюс-минус вокруг отметки примерно 27 уже в течение 5 лет. Кому вы тут сказки рассказываете?
Вы или очень молоды, или у вас слабая память. Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5. И как он за несколько дней стал 9-10, а потом откатился к 8,20. Помню курс 12. Курс 16. И никакой войны не было когда гривна с 1,76 до 8 скатилась. В 4,5 раза. А в целом за свои 24 года существования гривна по отношению к доллару обесценилась более чем в 16 раз! И сюрприз. Доллар тоже за эти 24 года терял. 64% по калькулятору бюро статистики США. Так что 100грн.в 1996 это примерно в 25 раз больше 100грн.в 2021.
DONALD написав:Вы или очень молоды, или у вас слабая память. Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5. И как он за несколько дней стал 9-10, а потом откатился к 8,20. Помню курс 12. Курс 16. И никакой войны не было когда гривна с 1,76 до 8 скатилась. В 4,5 раза.
были времена, когда зарплаты и стипендии выдавали пачками денег, их в таких бумажных мешках выдавали. Открываешь мешок, а там аккуратно уложены запечатанные пачки купюр, по 100 штук. Никто их даже не распечатывал, порой прямо так и расплачивались пачками купюр в продуктовых магазинах. И ничего - жили
С картами в те времена конечно было-бы проще.
DONALD написав:Так что в реальности покупательная способность гривны упала на 20+%.
если покупательская способность упала на 20%, тогда почему те-же яйца в два раза дороже стали, чем год назад? А масло подсолнечное почему с 28 грн до 45 грн выросло?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 00:28, всього редагувалось 1 раз.