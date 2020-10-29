За рік гривня знецінилася на 19%

Додано: Сер 06 січ, 2021 01:15

DONALD написав: Вы или очень молоды, или у вас слабая память.

Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5.

А в целом за свои 24 года существования гривна по отношению к доллару обесценилась более чем в 16 раз! И сюрприз. Доллар тоже за эти 24 года терял. 64% по калькулятору бюро статистики США. Так что 100грн.в 1996 это примерно в 25 раз больше 100грн.в 2021.

Проценты по депозитам вообще не покрывают инфляцию... только валюта

А я помню зарплату в 4 миллиона купоно-карбованцев за месяц. Можно еще вспомнить годы независимости Украины 100 лет назад, когда в Киеве одновременно четыре разных валюты ходило.Здесь речь идет о следующем: три года подряд курс стабильный. Потом падает с 28 до 23, потом снова поднимается с 23 до 28. И человек пишет, мол, смотрите - очередной год показал, что вкладывать надо не в гривны, а в валюту. С логикой явные нелады. (Либо манипуляция). Тогда уже надо говорить не "и этот год подтвердил", а "последние 6 лет подтвердили..." Потому что в последний раз доллар был дешевле 23 грн. аж в 2015-ом году. Вот об этой нестыковке с реальностью я говорою. А не про гривну за все года вообще.И тут - с логикой нелады. (Или тоже - манипуляция). Речь шла о сравнении гривны с валютой - в чем хранить:Поэтому эффект снижения покупательной способности доллара тут ... сюрприз ... вообще никаким боком! Таки за 24 года гривна обесцениласьименно в 15,8 раз.А если сравнивать покупательную способность 100 гривен сейчас и 24 года назад, то она упала совсем не в 25 раз, а намного больше! Потому что доллар в Украине изначально был очень сильно переоценен. И его покупательная способность здесь снизилась в разы! Никак не на 64%.