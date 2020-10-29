За рік гривня знецінилася на 19%

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N0mad написав:Ну вот, подтвердилось и по этому году.
Что значит "и"?!! А еще в каком году такое было? В 2018-ом? В 2017-ом? В 2016-ом? Или, может быть, в 2019-ом, когда гривна с точностью до наоборот - укрепилась с курса в 28 с копейками до 23 с копейками? После первых двух военных лет гривна стабилизировалась и колеблется плюс-минус вокруг отметки примерно 27 уже в течение 5 лет. Кому вы тут сказки рассказываете?
Вы или очень молоды, или у вас слабая память. Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5. И как он за несколько дней стал 9-10, а потом откатился к 8,20. Помню курс 12. Курс 16. И никакой войны не было когда гривна с 1,76 до 8 скатилась. В 4,5 раза. А в целом за свои 24 года существования гривна по отношению к доллару обесценилась более чем в 16 раз! И сюрприз. Доллар тоже за эти 24 года терял. 64% по калькулятору бюро статистики США. Так что 100грн.в 1996 это примерно в 25 раз больше 100грн.в 2021.
DONALD написав:Вы или очень молоды, или у вас слабая память. Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5. И как он за несколько дней стал 9-10, а потом откатился к 8,20. Помню курс 12. Курс 16. И никакой войны не было когда гривна с 1,76 до 8 скатилась. В 4,5 раза.
были времена, когда зарплаты и стипендии выдавали пачками денег, их в таких бумажных мешках выдавали. Открываешь мешок, а там аккуратно уложены запечатанные пачки купюр, по 100 штук. Никто их даже не распечатывал, порой прямо так и расплачивались пачками купюр в продуктовых магазинах. И ничего - жили
С картами в те времена конечно было-бы проще.
DONALD написав:Так что в реальности покупательная способность гривны упала на 20+%.
если покупательская способность упала на 20%, тогда почему те-же яйца в два раза дороже стали, чем год назад? А масло подсолнечное почему с 28 грн до 45 грн выросло?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Вы или очень молоды, или у вас слабая память. Я, например помню курс 1,8. Помню курс 5.
А я помню зарплату в 4 миллиона купоно-карбованцев за месяц. Можно еще вспомнить годы независимости Украины 100 лет назад, когда в Киеве одновременно четыре разных валюты ходило. Здесь речь идет о следующем: три года подряд курс стабильный. Потом падает с 28 до 23, потом снова поднимается с 23 до 28. И человек пишет, мол, смотрите - очередной год показал, что вкладывать надо не в гривны, а в валюту. С логикой явные нелады. (Либо манипуляция). Тогда уже надо говорить не "и этот год подтвердил", а "последние 6 лет подтвердили..." Потому что в последний раз доллар был дешевле 23 грн. аж в 2015-ом году. Вот об этой нестыковке с реальностью я говорою. А не про гривну за все года вообще.
А в целом за свои 24 года существования гривна по отношению к доллару обесценилась более чем в 16 раз! И сюрприз. Доллар тоже за эти 24 года терял. 64% по калькулятору бюро статистики США. Так что 100грн.в 1996 это примерно в 25 раз больше 100грн.в 2021.
И тут - с логикой нелады. (Или тоже - манипуляция). Речь шла о сравнении гривны с валютой - в чем хранить:
Проценты по депозитам вообще не покрывают инфляцию... только валюта
Поэтому эффект снижения покупательной способности доллара тут ... сюрприз ... вообще никаким боком! Таки за 24 года гривна обесценилась по отношению к доллару именно в 15,8 раз.
А если сравнивать покупательную способность 100 гривен сейчас и 24 года назад, то она упала совсем не в 25 раз, а намного больше! Потому что доллар в Украине изначально был очень сильно переоценен. И его покупательная способность здесь снизилась в разы! Никак не на 64%.
Востаннє редагувалось hilgurt в Сер 06 січ, 2021 02:11, всього редагувалось 1 раз.
И никакой войны не было когда гривна с 1,76 до 8 скатилась
Войны не было. Была колониальная зависимость. Де-факто. При де-юре независимости. И гривна не скатывалась постепенно, а было два скачка: в 1998 году - с 2 до 5 примерно, когда в РФ случился дефолт. И в 2008-м - с 5 до 8, когда случился кризис в мире вообще, и в РФ - в частности:
Но после 2015-го года Украинская экономика окончательно отвязалась от эрэфовской (да, с потерями, свобода де-факто дорогого стоит). И больше скачки рубля не влияют на курс гривны от слова совсем.