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Е-лікарняні, "кабінет пацієнта":
МОЗ планує реалізувати...

Е-лікарняні, "кабінет пацієнта": МОЗ планує реалізувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:13

Е-лікарняні, "кабінет пацієнта": МОЗ планує реалізувати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я планує в цьому році реалізувати понад 30 цифрових проектів, серед яких електронний кабінет пацієнта і електронні лікарняні.

Дивися повний текст Е-лікарняні, \"кабінет пацієнта\": МОЗ планує реалізувати цього року понад 30 цифрових проєктів.
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Re: Е-лікарняні,

Уже нет в муниципальных стоматологиях карточек, канули в лету истории болезни. Перемога.
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