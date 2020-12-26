|
|
|
Е-лікарняні, "кабінет пацієнта": МОЗ планує реалізувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я планує в цьому році реалізувати понад 30 цифрових проектів, серед яких електронний кабінет пацієнта і електронні лікарняні.
Дивися повний текст Е-лікарняні, \"кабінет пацієнта\": МОЗ планує реалізувати цього року понад 30 цифрових проєктів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91955
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:13
Спасибо! Реализуйте больничный онлайн, бумажки оставим в прошлом.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3034
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:26
Уже нет в муниципальных стоматологиях карточек, канули в лету истории болезни. Перемога.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10382
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:20
а Міністерство охорони здоров’я спрашивало людей - нужно им это?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:46
а кто , лично, гарантирует что, данные не сольют в сеть ? Что завтра вся Ивановская не будет обсуждать "геморрой тёти Песи" ?
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|