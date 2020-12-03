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Курс долара і ціни у 2021
році: економіст зробив прогноз

Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Що буде з курсом долара і цінами в Україні в новому 2021 році, розповів економіст Андрій Блінов в ефірі каналу "Україна 24".

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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

...а де прогноз?
vbereza958
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