Що буде з курсом долара і цінами в Україні в новому 2021 році, розповів економіст Андрій Блінов в ефірі каналу "Україна 24".
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38
Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз
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Дивися повний текст Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз.
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