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Курс долара і ціни у 2021
році: економіст зробив прогноз

Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Що буде з курсом долара і цінами в Україні в новому 2021 році, розповів економіст Андрій Блінов в ефірі каналу "Україна 24".

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

...а де прогноз?
vbereza958
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:26

vbereza958Так там же прогноз написан!
"Никто не знает, как он будет меняться, поскольку курс плавающий." Впервые дан честный и правильный прогноз.
finuser382
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