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"Укрпошта" запустила послугу з
поповнення банківських карток

"Укрпошта" запустила послугу з поповнення банківських карток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:38

"Укрпошта" запустила послугу з поповнення банківських карток

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" запустила у 3 тисячах своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:38

Банальный приватовский терминал. Количество в Украине: 12000-13000. Скорее всего немножко больше, чем "более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты". Максимальная комиссия: "0,5% минимум 5 грн. при пополнении Карты для выплат или на платежную карту другого украинского банка;" А на приватовские карты может быть вплоть до бесплатности. Интересно, с чем и как этот тариф усредняли в Укрпочте, чтобы получить, что их 1.5% - это ниже, чем в среднем по больнице?
moveton
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