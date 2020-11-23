"Укрпошта" запустила у 3 тисячах своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:38
"Укрпошта" запустила послугу з поповнення банківських карток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" запустила послугу з поповнення банківських карток.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:38
Банальный приватовский терминал. Количество в Украине: 12000-13000. Скорее всего немножко больше, чем "более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты". Максимальная комиссия: "0,5% минимум 5 грн. при пополнении Карты для выплат или на платежную карту другого украинского банка;" А на приватовские карты может быть вплоть до бесплатности. Интересно, с чем и как этот тариф усредняли в Укрпочте, чтобы получить, что их 1.5% - это ниже, чем в среднем по больнице?
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