Національний банк України з 1 липня 2021 року планує підвищити вагу ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 125%.
Дивися повний текст НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 01:31
НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів
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Дивися повний текст НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів.
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