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НБУ з 1 липня посилить вимоги
до видачі споживчих кредитів

НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:31

НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 1 липня 2021 року планує підвищити вагу ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 125%.

Дивися повний текст НБУ з 1 липня посилить вимоги до видачі споживчих кредитів.
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