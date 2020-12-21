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У світі лише одна економіка
відновилася в доковідний...

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:52

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...

Пропонуємо до обговорення:
Попереду — нерівномірне відновлення.

Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:53

Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:56

Re: У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...

А в чем подлость?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:36

Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
LutsMan
 
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