Попереду — нерівномірне відновлення.
Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:52
У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:56
Re: У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
А в чем подлость?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:36
Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
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