Попереду — нерівномірне відновлення.
Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:52
У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:56
Re: У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
А в чем подлость?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:36
Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:32
Мне интересно , зачем автор лжет про сша, первая долговая экономика, должны всему миру 200 триллионов собственных доляров , о какой экономике идет речь (долговой) ? У коммунистического Китая таких долгов нет , но Китайскими товарами завален весь мир.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36
Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46
Ссылочку на признание можно?..
Может локдаун, который всем остальным странам даже не снился, как-то помог?..
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