У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
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Мне интересно , зачем автор лжет про сша, первая долговая экономика, должны всему миру 200 триллионов собственных доляров , о какой экономике идет речь (долговой) ? У коммунистического Китая таких долгов нет , но Китайскими товарами завален весь мир.
LutsMan написав:Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
LutsMan написав:Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
Ссылочку на признание можно?.. Может локдаун, который всем остальным странам даже не снился, как-то помог?..
kinstintin59 написав:Мне интересно , зачем автор лжет про сша, первая долговая экономика, должны всему миру 200 триллионов собственных доляров , о какой экономике идет речь (долговой) ? У коммунистического Китая таких долгов нет , но Китайскими товарами завален весь мир.
Ничего себе! Вчера были должны $27 трл. а сегодня уже $200.
Ragnar написав:Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
Ссылочку на признание можно?..
Хоть и не совсем оно, в статье на Washington Post говорится о некой лаборатории в Ухани, где уже в начале 2018 проводились эксперименты с тем самым вирусом, причём в довольно халатных условиях. Это установила американская дипмиссия и начала бить тревогу своим, и пока те жевали сопли, случилось то, что случилось.
Я понимаю что отсюда до теории заговора рукой подать, но всё описанное вроде выглядит реалистично, включая халатность. И получается, вполне возможно что китайцы накуралесили и разрослись, а мы расхлёбываем.