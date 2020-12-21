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У світі лише одна економіка
відновилася в доковідний...

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:52

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...

Пропонуємо до обговорення:
Попереду — нерівномірне відновлення.

Дивися повний текст У світі лише одна економіка відновилася в доковідний стан та почала швидко зростати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:53

Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:56

Re: У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...

А в чем подлость?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:36

Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:32

Мне интересно , зачем автор лжет про сша, первая долговая экономика, должны всему миру 200 триллионов собственных доляров , о какой экономике идет речь (долговой) ? У коммунистического Китая таких долгов нет , но Китайскими товарами завален весь мир.
kinstintin59
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36

  LutsMan написав:Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.

Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46

  Ragnar написав:
  LutsMan написав:Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.

Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.

Ссылочку на признание можно?.. :shock:
Может локдаун, который всем остальным странам даже не снился, как-то помог?.. :?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:17

  kinstintin59 написав:Мне интересно , зачем автор лжет про сша, первая долговая экономика, должны всему миру 200 триллионов собственных доляров , о какой экономике идет речь (долговой) ? У коммунистического Китая таких долгов нет , но Китайскими товарами завален весь мир.


Ничего себе! Вчера были должны $27 трл. а сегодня уже $200.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:11

  _hunter написав:
  Ragnar написав:Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.

Ссылочку на признание можно?.. :shock:

Хоть и не совсем оно, в статье на Washington Post говорится о некой лаборатории в Ухани, где уже в начале 2018 проводились эксперименты с тем самым вирусом, причём в довольно халатных условиях. Это установила американская дипмиссия и начала бить тревогу своим, и пока те жевали сопли, случилось то, что случилось.

Я понимаю что отсюда до теории заговора рукой подать, но всё описанное вроде выглядит реалистично, включая халатность. И получается, вполне возможно что китайцы накуралесили и разрослись, а мы расхлёбываем.
burn
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:37

  _hunter написав:
  Ragnar написав:
  LutsMan написав:Теперь китайцы знают как воевать с США. Ядерное оружие уже можно выкинуть на свалку истории.

Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.

Ссылочку на признание можно?.. :shock:
Может локдаун, который всем остальным странам даже не снился, как-то помог?.. :?

Зачем ссылку, мы как и вы и так верим, что вирус отпочковался от инфузории.
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ruvex
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