RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У світі лише одна економіка
відновилася в доковідний...

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:10

  Ratatui написав:Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.

Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. :D
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 05.07.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:35

  Lady_N написав:
  Ratatui написав:Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.

Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. :D
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.


Китай номер 0 или вообще номер минус один - нарисуют все что скажете )))

у приличных людей в приличных школах к китайской экономической статистике легкий ирноничный пессимизм и даже есть термин
cohan
 
Повідомлень: 685
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій...
R2 » Сер 09 гру, 2020 17:55
2 462
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 14:36
andretar
Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
R2 » Вів 22 гру, 2020 10:11
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 10:11
ivan_fomenko22
Де найдешевший у світі інтернет - статистика
R2 » Пон 21 гру, 2020 20:03
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 20:03
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28275)
06.01.2021 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.