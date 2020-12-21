У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...

Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України.
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:10
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:35
Китай номер 0 или вообще номер минус один - нарисуют все что скажете )))
у приличных людей в приличных школах к китайской экономической статистике легкий ирноничный пессимизм и даже есть термин
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