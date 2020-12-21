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У світі лише одна економіка
відновилася в доковідний...

У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:10

  Ratatui написав:Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.

Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. :D
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:35

  Lady_N написав:
  Ratatui написав:Товарищ Хутка подло молчит про Украинскую экономику.

Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. :D
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.


Китай номер 0 или вообще номер минус один - нарисуют все что скажете )))

у приличных людей в приличных школах к китайской экономической статистике легкий ирноничный пессимизм и даже есть термин
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:58

  burn написав:
  _hunter написав:
  Ragnar написав:Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.

Ссылочку на признание можно?.. :shock:

Хоть и не совсем оно, в статье на Washington Post говорится о некой лаборатории в Ухани, где уже в начале 2018 проводились эксперименты с тем самым вирусом, причём в довольно халатных условиях. Это установила американская дипмиссия и начала бить тревогу своим, и пока те жевали сопли, случилось то, что случилось.
...

Угу: "И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл"...
Работы проводились не "с тем же вирусом", а с группой похожих. При этом такие же "работы" проводились и в куче других лабораторий -- еще со времен SARS.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:24

  cohan написав:
  Lady_N написав:Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. :D
Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки.
На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.


Китай номер 0 или вообще номер минус один - нарисуют все что скажете )))

у приличных людей в приличных школах к китайской экономической статистике легкий ирноничный пессимизм и даже есть термин


Ну, да )) У нас Одесский порт как мелкая точка по сравнению беспрерывными причалами на сотни километров на юго-востоке Китая, с такими же беспрерывными рядами судов на загрузку-погрузку. Видимо они возят воздух )))
Редко найдешь товар в мире, где нет хотя бы частички китайской работы, комплектующих.
Как мы помним даже айфоны собираются в Китае )))
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