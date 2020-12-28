Як повідомили в ProZorro, всього економія в системі за 2020 рік становить 47 млрд грн.
Дивися повний текст \"Укравтодор\" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях до 9,9 млрд грн.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:10
"Укравтодор" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укравтодор\" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях до 9,9 млрд грн.
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:10
есть еще люди которые наивно предполагают, что prоzorro эффективный инструмент для тендеров, где главный критерий цена? Один из примеров эффективности матрацы в новых вагонах Укрзализныци, они по толщине как банные полотенца). Я уже молчу что 90% тендеров делается под конкретных поставщиков.
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