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"Укравтодор" в 2020 р. збільшив
економію на закупівлях...

"Укравтодор" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:10

"Укравтодор" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили в ProZorro, всього економія в системі за 2020 рік становить 47 млрд грн.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" в 2020 р. збільшив економію на закупівлях до 9,9 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:10

есть еще люди которые наивно предполагают, что prоzorro эффективный инструмент для тендеров, где главный критерий цена? Один из примеров эффективности матрацы в новых вагонах Укрзализныци, они по толщине как банные полотенца). Я уже молчу что 90% тендеров делается под конкретных поставщиков.
volanchik78
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