Після невеликого падіння криптовалюта Bitcoin почала стрімко зростати.
Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28
Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28
неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка
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