RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 1 млн грн: курс Bitcoin
оновив історичний максимум

Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28

Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум

Пропонуємо до обговорення:
Після невеликого падіння криптовалюта Bitcoin почала стрімко зростати.

Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91955
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28

неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка
cooperaciya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:18

"И из-за потерянных паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда потеряно от трех до пяти миллионов Bitcoin" - как легко можно остаться ни с чем. Даже в туалет не с чем будет сходить. А втирают, что криптовалюта - это чуть ли не самый надежный актив.
Ragnar
 
Повідомлень: 491
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: di2gard і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс долара і ціни у 2021 році: економіст зробив прогноз
R2 » Вів 05 січ, 2021 19:38
4 210
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 14:57
_hunter
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 28 гру, 2020 11:54
55 3059
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 01:39
vitaliy_berdinskikh
Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року
R2 » Пон 04 січ, 2021 23:16
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 23:17
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17758)
06.01.2021 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.