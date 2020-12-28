Після невеликого падіння криптовалюта Bitcoin почала стрімко зростати.
Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28
Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28
неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:18
"И из-за потерянных паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда потеряно от трех до пяти миллионов Bitcoin" - как легко можно остаться ни с чем. Даже в туалет не с чем будет сходить. А втирают, что криптовалюта - это чуть ли не самый надежный актив.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:17
Чуден мир...Какую только хню не покупают.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:44
Поначалу все так думают, а потом покупают, кто по 100 $, кто-то по 3000 $ и по 35000 $ тоже покупают. Последние покупать будут по 1 млн. $.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:56
та ну да... а кто последний тот и папа..
Додано: Чет 07 січ, 2021 12:11
Re: Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
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