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Понад 1 млн грн: курс Bitcoin
оновив історичний максимум

Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28

Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум

Пропонуємо до обговорення:
Після невеликого падіння криптовалюта Bitcoin почала стрімко зростати.

Дивися повний текст Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:28

неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка
cooperaciya
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:18

"И из-за потерянных паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда потеряно от трех до пяти миллионов Bitcoin" - как легко можно остаться ни с чем. Даже в туалет не с чем будет сходить. А втирают, что криптовалюта - это чуть ли не самый надежный актив.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:17

  cooperaciya написав:неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка

Чуден мир...Какую только хню не покупают.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:44

  Dear_Sir написав:
  cooperaciya написав:неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка

Чуден мир...Какую только хню не покупают.

Поначалу все так думают, а потом покупают, кто по 100 $, кто-то по 3000 $ и по 35000 $ тоже покупают. Последние покупать будут по 1 млн. $. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:56

  andrein написав:
  Dear_Sir написав:
  cooperaciya написав:неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка

Чуден мир...Какую только хню не покупают.

Поначалу все так думают, а потом покупают, кто по 100 $, кто-то по 3000 $ и по 35000 $ тоже покупают. Последние покупать будут по 1 млн. $. :)

та ну да... а кто последний тот и папа.. :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:11

Re: Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум

  Ragnar написав:Даже в туалет не с чем будет сходить. А втирают, что криптовалюта - это чуть ли не самый надежный актив.
сходят со слезами))
ещё нравится байка про "анонимность" крипты
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:07

plugatyrev
До 20-го еще Рыжий покуралесит. А дальше понемногу мир будет возвращаться к обычной жизни. Где крипта, то не особо легальная тема. А пока хаос - идет рост.
RomanM
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:22

  andrein написав:
  Dear_Sir написав:
  cooperaciya написав:неверная информация, кол-во Биткойнов достигнет 21 млн. в 2140 году, т.е. все оставшиеся монеты будут добывать еще 120 лет и каждые 4 года вознаграждение майнеров будет сокращаться вдвое, так называемый халвинг, это и вызывает искусственный дефицит Битка

Чуден мир...Какую только хню не покупают.

Поначалу все так думают, а потом покупают, кто по 100 $, кто-то по 3000 $ и по 35000 $ тоже покупают. Последние покупать будут по 1 млн. $. :)

Вот я и говорю что какую только хню не покупают, а последние хню будут покупать за $1 млн.

Вот вы сами сказали ПОСЛУДНИЕ, значит сами считаете что рано или поздно это прекратится и будут ПОСЛЕДНИЕ кто не успел сесть на стул. Когда говорят, например, о дивидендах Кока-Колы (рэндомный пример) такой терминологией не пользуются потому что есть основания считать что они будут выплачиваться дольше чем поволяет любой прогноз и любой полет логической мысли.

Ждем-с последних. Это интересный эксперимент. Я обязательно зайду почитать horror stories на Reddit "как я потерял всЁЁЁЁ" когда это кончится. Давай-двай-двай-покупай-скорее-больше!!
Dear_Sir
 
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