Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною діяльність ДП \"Медзакупівлі\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44
Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною діяльність ДП \"Медзакупівлі\".
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44
Чиновники продолжают "работать" в старых традициях попередников.Идёт жесткая борьба за откат,который можно заработать на закупке вакцины.Как всегда о людях никто не думает,идёт открытая борьба за очень жирный кусок.КОГДА вы УЖЕ НАЖРЕТЕСЬ???
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:45
Re: Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною...
"Председатель колхоза:
— В позапрошлом году мы посеяли 100 гектар пшеницы — все съел хомяк, в прошлом году мы посеяли 300 гектар пшеницы — все съел хомяк, в следующем году мы засеем 500 гектар пшеницы, — пусть подлый хомяк подавится!"
|