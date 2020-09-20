RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Провалили 20% тендерів: в
МОЗ вважають неефективною...

Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44

Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною діяльність ДП \"Медзакупівлі\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91957
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44

Чиновники продолжают "работать" в старых традициях попередников.Идёт жесткая борьба за откат,который можно заработать на закупке вакцины.Как всегда о людях никто не думает,идёт открытая борьба за очень жирный кусок.КОГДА вы УЖЕ НАЖРЕТЕСЬ???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:45

Re: Провалили 20% тендерів: в МОЗ вважають неефективною...

"Председатель колхоза:
— В позапрошлом году мы посеяли 100 гектар пшеницы — все съел хомяк, в прошлом году мы посеяли 300 гектар пшеницы — все съел хомяк, в следующем году мы засеем 500 гектар пшеницы, — пусть подлый хомяк подавится!"
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Касові апарати: скільки українців вважають розширення...
R2 » Вів 10 лис, 2020 17:54
4 305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 11:01
simku01
48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України...
R2 » Пон 09 лис, 2020 23:34
2 255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 00:47
moveton
Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Нед 20 вер, 2020 19:21
111 7137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 18:56
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.