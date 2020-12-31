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З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13
Пропонуємо до обговорення:
З 8 по 24 січня в Україні буде заборонена офлайн-продаж всіх товарів, крім продуктів харчування, ліків і виробів медичного призначення, засобів гігієни, зв'язку, а також кормів, насіння, засобів захисту рослин.
Дивися повний текст З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін розширив список дозволених
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13
У клоунов свои представления о том что нужно украинцам.
Водку почему то купить можно, а телевизор нельзя, можно заболеть и умереть..
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straponesa
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