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З 8 січня заборонять продаж
низки товарів. Але Кабмін...

З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13

З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін...

Пропонуємо до обговорення:
З 8 по 24 січня в Україні буде заборонена офлайн-продаж всіх товарів, крім продуктів харчування, ліків і виробів медичного призначення, засобів гігієни, зв'язку, а також кормів, насіння, засобів захисту рослин.

Дивися повний текст З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін розширив список дозволених.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13

У клоунов свои представления о том что нужно украинцам.
Водку почему то купить можно, а телевизор нельзя, можно заболеть и умереть..
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:51

Re: З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін...

О великий и мудрый кабмин!!! Спасители вы наши!!! Розрешили прессу покупать!! Но, у меня вопрос. Вот продукты я куплю, прессу тоже куплю - то есть, посрать есть чем и подтереться благодаря кабмину тоже есть чем... А если у меня унитаз сломался - это ж все потуги кабмина насмарку. Нужно ещё чё нибудь розрешить а то гляди люди и не оценят...
Sam17a
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