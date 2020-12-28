Доходи державного бюджету в 2020 році перевищили 1,075 трлн грн, що на 15,73 млрд грн, або на 1,5% більше планового показника.
Дивися повний текст Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:28
Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%.
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:29
Перевиполнен по доходах - яасно, як нападаєш своіх та загранічних інвесторов, не реєструєш накладних, не повертаеш ПДВ, та не дівішса на розходи інвестора то ясно що перевиполнен...но навіт піяний інвестор буде після такого вкладивать гроши в краіну....А дгугій міністер розвітку каже ....ми робім все щоб інвестори приходіли, створім спецяльну коміссю:)
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:07
То є файна новина для курсу гривні
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:35
Хотелось бы узнать фактический размер дефицита бюджета и сравнить его с плановым. А также узнать о выполнении расходных статей и о том, за счёт чего перевыполнен план по доходам. А потом уже говорить о том, что хорошо, а что плохо
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