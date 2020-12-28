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Попит на IT-спеціальності
поставив рекорд в 2020...

Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:09

Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році кількість заявок на IT-спеціальності досягло рекордних 138 тисяч.

Дивися повний текст Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020 (дослідження).
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:09

Как когда-то предложение юристов превысило спрос многократно, позже на экономистов, так будет и с программистами. Да, да, AI, игрухи в appstore, всё онлайн это хорошо, но спрос не резиновый, даже если это спрос из США, и программисты через 10 лет будут пополнять стройные ряды продавцов.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:11

Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

  Dear_Sir написав:и программисты через 10 лет будут пополнять стройные ряды продавцов.

Ты так пишешь будто программисты у тебя кусок хлеба отобрали. Продавец что ли? :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:и программисты через 10 лет будут пополнять стройные ряды продавцов.

Ты так пишешь будто программисты у тебя кусок хлеба отобрали. Продавец что ли? :mrgreen:


Нет, не отобрали, просто рассуждаю. Мы с ними в параллельных вселенных живем. Я в биотехнологиях работаю. В США, как и в Украине клепают программеров как глухонемые, но как известно, деревья не растут до небес.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:30

Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

  Dear_Sir написав:Нет, не отобрали, просто рассуждаю

В твоих рассуждениях отчетливо слышится то ли зависть, то ли обида. И ноль анализа ситуации. Хоронить профессию программиста начали ещё в 00-х, чуть позже чем Михаил начал хоронить доллар.

К слову похороны большого спроса на экономистов это как раз дело рук программистов: теперь не нужно столько ручного труда с бумагами. Но профессия экономистов не канула в лету как к примеру профессия извочников. Просто спрос и предложение сбалансировались. Программистам угрожает (если тут вообще уместно это слово) точно такая же балансировка. И то в далеком-далеком будущем.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:Нет, не отобрали, просто рассуждаю

В твоих рассуждениях отчетливо слышится то ли зависть, то ли обида. И ноль анализа ситуации. Хоронить профессию программиста начали ещё в 00-х, чуть позже чем Михаил начал хоронить доллар.

К слову похороны большого спроса на экономистов это как раз дело рук программистов: теперь не нужно столько ручного труда с бумагами. Но профессия экономистов не канула в лету как к примеру профессия извочников. Просто спрос и предложение сбалансировались. Программистам угрожает (если тут вообще уместно это слово) точно такая же балансировка. И то в далеком-далеком будущем.


Да, очень завидую программистам и страшно на них обижаюсь. :mrgreen:
Балансировка программистам точно не грозит. Качнется в одну сторону с экстримом, потом в откатится назад лет через 10-20.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:44

Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Да, к слову.

Профессия продаваца, которая, как ты считаешь, единственная которая светит выставленным на мороз программистам - сама постепенно отходит в прошлое поскольку её представители остались лишь в мелких магазинах, зачастую работающих на ФОП-ов. В супермаркетах продавцев нет. А усилиями бесполезных программистов в странах первого мира электронная торговля без продавцев успешно отжимает рынок у традиционной. И местами уже даже водители/курьеры/экспедиторы не нужны поскольку опять же усилиями программистов их замещают роботы-дроны.

Программист это что-то типа слесаря 21-го века - он нужен много где и для простых работы типа "поменять кран", и для сложных типа "настроить работу системы зажигания" или ещё чего-то откалибровать.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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