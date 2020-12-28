У 2020 році кількість заявок на IT-спеціальності досягло рекордних 138 тисяч.
Дивися повний текст Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020 (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:09
Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020 (дослідження).
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:09
Как когда-то предложение юристов превысило спрос многократно, позже на экономистов, так будет и с программистами. Да, да, AI, игрухи в appstore, всё онлайн это хорошо, но спрос не резиновый, даже если это спрос из США, и программисты через 10 лет будут пополнять стройные ряды продавцов.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:11
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Ты так пишешь будто программисты у тебя кусок хлеба отобрали. Продавец что ли?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:25
Нет, не отобрали, просто рассуждаю. Мы с ними в параллельных вселенных живем. Я в биотехнологиях работаю. В США, как и в Украине клепают программеров как глухонемые, но как известно, деревья не растут до небес.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:30
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
В твоих рассуждениях отчетливо слышится то ли зависть, то ли обида. И ноль анализа ситуации. Хоронить профессию программиста начали ещё в 00-х, чуть позже чем Михаил начал хоронить доллар.
К слову похороны большого спроса на экономистов это как раз дело рук программистов: теперь не нужно столько ручного труда с бумагами. Но профессия экономистов не канула в лету как к примеру профессия извочников. Просто спрос и предложение сбалансировались. Программистам угрожает (если тут вообще уместно это слово) точно такая же балансировка. И то в далеком-далеком будущем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38
Да, очень завидую программистам и страшно на них обижаюсь.
Балансировка программистам точно не грозит. Качнется в одну сторону с экстримом, потом в откатится назад лет через 10-20.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:44
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Да, к слову.
Профессия продаваца, которая, как ты считаешь, единственная которая светит выставленным на мороз программистам - сама постепенно отходит в прошлое поскольку её представители остались лишь в мелких магазинах, зачастую работающих на ФОП-ов. В супермаркетах продавцев нет. А усилиями бесполезных программистов в странах первого мира электронная торговля без продавцев успешно отжимает рынок у традиционной. И местами уже даже водители/курьеры/экспедиторы не нужны поскольку опять же усилиями программистов их замещают роботы-дроны.
Программист это что-то типа слесаря 21-го века - он нужен много где и для простых работы типа "поменять кран", и для сложных типа "настроить работу системы зажигания" или ещё чего-то откалибровать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|