Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moveton написав:Ой, раньше. Идеям, что несколько программистов для всего мира один раз напишут ОС, а все прочие, не отрываясь от основной специальности, освоят какой-нить REXX и COBOL и сварганят чего им надо, уже лет 40, минимум.
эта идея уже стала реальностью большниство программистов - это не программисты на самом деле, а люди других специальностей, которые используют тот-же питон.
Сложно назвать программиста работником банка, радиотехником мобильного оператора или продавцов того же мобильного оператора. И уж точно сложно назвать медиком.
Только потому что программист писал ПО для банка, мобильного оператора или больницы.
Даже когда в банке или больнице есть отдельный выделенный отдел с программистами - они всё равно не медики. Как не медики бухгалтеры этой больницы или сантехники тоже. Хотя от всех трех профессий зависит функционирование больницы и даже возможно чьи-то жизни если к примеру не работает программа учёта пациентов и сорвана операция или не закуплены медикаменты и сорвана операция, или забилась труба водопровода или наоборот прорвана и опять же сорвана операция.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Он одновременно и программист и сотрудник банка. Но сотрудник просто как единица наёмного персонала, а не как профессионал банковского дела.
это просто банковский клерк с навыками пользования компьютером, он может быть профессионалом банковского дела или не быть им. Как правило под этим понимается человек который научился пользоваться каким-то языком программирования, но в некоторых организациях программистами вообще называют тех кто умеет просто текст в ворде набирать или бумагу с тонером в принтер заправлять
Программисты на самом деле много не зарабатывают. Просто многие путают их с инженерами. А у инженеров зарплаты у нас не такие уж и высокие. Хотя для обычных людей это кажется высокой зарплатой.
В той-же медицине есть медсёстры, есть доктора, хирурги, есть доктора медицинских наук и профессора медицины. Требования к образованию, квалификации и опыту у них совершенно разные. Поэтому профессор медицины зарабатывает очень неплохо. Медсестра очень немного. Но для несведущего человека оба медики. Точно также для несведущего человека представляются программистами все кто умеет работать с компьютером.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:это просто банковский клерк с навыками пользования компьютером
Вот это как раз профессиональные банковские клерки которые изучали в колледже или институте банквское дело и сейчас занимаются то ли обслуживанием клиентов, то ли какими-то внутренними банковскими делами. Из программирования у них разве что скрипты в экселе.
Слово питон у них ассоциируется искючительно со змеёй и половым органом homo sapiens мужского пола.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
moveton Боюсь, не все так оптимистично, уважаемый... С одной стороны: вот сварганит какой-нибудь стартапчик очередной "исскуственный интелект" и заменит он целые подразделения программеров (тестировщиков, к примеру, или кодеров), понятно в грузчики они не пойдут, но конкуренция на рынке труда увеличится (а это - в свою очередь, отразится на доходах). С другой стороны - увеличение количества, не всегда приводит к повышению качества! И если глюки в "Cyberpunk 2077" еще как то можно объяснить (и простить), то трабл с Boeing 737 Max лично меня очень сильно удивил и насторожил. Одно время в Великобритании очень хотели реальное производство заменить торговлей "Ноу-хау", в результате получился мем: "британские ученые" называется ! Вот эти самые ученые и выяснили, что склонность к научным исследованиям имеют не более 4-6% населения, а у остальных мозги в эту сторону не работают. Подозреваю, что с программерами ситуация - аналогичная. Кто прав - время покажет... Всех с Рождеством Христовым!
vitaliy_berdinskikh написав:Слово питон у них ассоциируется искючительно со змеёй и половым органом homo sapiens мужского пола.
Ну вообщето питон - это язык общего пользования для простых людей не имеющих специальной подготовки и профильного образования. Питоном пользуются как правило специалисты в конкретной области науки, медицины, физики, радотехники и т.д. Это просто инструмент, также как раньше была печатная машинка, которую заменил компьютер.
Я именно об этом и говорю, знание того-же питона или JS, не делает человека инженером. Но для несведущего человека и софтвер инженер и вот такой пользователь, пользующийся питоном - это всё программисты. Хотя разница огромная. Как между профессором медицины и медсестрой.