Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Сер 06 січ, 2021 22:05

vitaliy_berdinskikh написав: Он одновременно и программист и сотрудник банка. Но сотрудник просто как единица наёмного персонала, а не как профессионал банковского дела. Он одновременно и программист и сотрудник банка. Но сотрудник просто как единица наёмного персонала, а не как профессионал банковского дела.

это просто банковский клерк с навыками пользования компьютером, он может быть профессионалом банковского дела или не быть им. Как правило под этим понимается человек который научился пользоваться каким-то языком программирования, но в некоторых организациях программистами вообще называют тех кто умеет просто текст в ворде набирать или бумагу с тонером в принтер заправлятьПрограммисты на самом деле много не зарабатывают. Просто многие путают их с инженерами. А у инженеров зарплаты у нас не такие уж и высокие. Хотя для обычных людей это кажется высокой зарплатой.В той-же медицине есть медсёстры, есть доктора, хирурги, есть доктора медицинских наук и профессора медицины. Требования к образованию, квалификации и опыту у них совершенно разные. Поэтому профессор медицины зарабатывает очень неплохо. Медсестра очень немного. Но для несведущего человека оба медики. Точно также для несведущего человека представляются программистами все кто умеет работать с компьютером.