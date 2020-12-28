Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Сер 06 січ, 2021 23:42

moveton написав: Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше? Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше?

от того что вы назовёте должность инженером, платить за это больше не нужно. А человек доволен - это поднимает самооценку. Такое впечатление, что вы никогда в айти компаниях не работали.Можно встретить безымянную должность с реальным уровнем Senior SE, очень высокой квалификацией и достаточно высокой зарплатой. А бывает и наоборот - громкая должность инженер, а по факту нет ни инженерных навыков и зарплата на уровне джуна. Раз человека и компанию это устраивает, почему нет?Подобное завышение названия должности часто встречается на галерах. Берут например мидла, а продают заказчику как сеньора. Или берут джуна, продают как мидла.А вот в продуктовых компаниях название должности большой роли не играет, в таких уровень определяется именно зарплатой.