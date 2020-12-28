У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату. Раз уж вы работаете в этой отрасли должны это понимать
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:56
У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату. Раз уж вы работаете в этой отрасли должны это понимать
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:57
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:23
Всё наоборот. Реальных инженеров нужно не так уж и много. Нужны в основном обезъянки-строители, которых много и которые умеют только базовые вещи. Им не нужно профильное образование, достаточно пройти недельные курсы того-же питона и на галеры. Но и зарплаты у них не высокие
Есть разница между software engineer, software developer и software coder. Естественно на простых задачах выгоднее использовать кодеров, им не нужно образование и опыт, а следовательно и зарплата для них ниже, что экономит бюджет проекта.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27
Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше? Собственно, я такого и не видел. Поступают, как раз наоборот: нанимают условно грузчика, который заодно и программы пописывает, но получает, как грузчик.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:31
В чём бред? Я на практике вижу очень много молодых ребят школьного возраста, которые без образования вполне неплохо педалят код на питоне и node.js. Не все конечно, но кому интересно - без проблем с этим справляются.
Зайдите на github - там очень много проектов детей школьного возраста. У кого-то энтузиазма хватает только взять чей-то проект и подкрутить в нём чтото. Ктото идет дальше и поэкспериментировав создает свои варианты проектов. Это например всевозможные игрушки на JS. Есть люди постарше - пишут разнообразные приложения по обработке данных, графике и т.д. и т.п.
У всех этих людей нет даже высшего образования - это как правило школьники старших классов либо студенты младших курсов.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:42
от того что вы назовёте должность инженером, платить за это больше не нужно. А человек доволен - это поднимает самооценку. Такое впечатление, что вы никогда в айти компаниях не работали.
Можно встретить безымянную должность с реальным уровнем Senior SE, очень высокой квалификацией и достаточно высокой зарплатой. А бывает и наоборот - громкая должность инженер, а по факту нет ни инженерных навыков и зарплата на уровне джуна. Раз человека и компанию это устраивает, почему нет?
Подобное завышение названия должности часто встречается на галерах. Берут например мидла, а продают заказчику как сеньора. Или берут джуна, продают как мидла.
А вот в продуктовых компаниях название должности большой роли не играет, в таких уровень определяется именно зарплатой.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:45
Бред полный. Если эти знания приобретаются за пару дней, или школьниками недоучками, откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере? Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:52
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