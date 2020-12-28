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Попит на IT-спеціальності
поставив рекорд в 2020...

Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:56

  moveton написав:О терминах не спорят, о них договариваются. В новости написано "рынку — квалифицированных инженеров". И у меня в контракте написано software engineer. Про таких программистов я и говорил.


У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату. Раз уж вы работаете в этой отрасли должны это понимать :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:57

Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

  Амвросий написав:Вообще говоря, сейчас любой школьник знает и питон и JS и HTML и различные инструменты для видеомонтажа и аудио-мастеринга. А если и не знает, то может освоить за пару дней.

Бред полный.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:23

  moveton написав:На питоне или там VBA, безусловно, пописывают и не специализированные SE. Но идея была в том, что этих самых SE будет очень мало (фантасты так вообще мечтали, что один раз сделают умный компьютер, который будет себя сам программировать на таком уровне, что людям уже и разобраться не получится), а всё остальное напишут люди с другими основными специальностями. Судя по тому, что спрос на SE все эти 40 лет устойчиво растёт, как-то идея не заладилась.


Всё наоборот. Реальных инженеров нужно не так уж и много. Нужны в основном обезъянки-строители, которых много и которые умеют только базовые вещи. Им не нужно профильное образование, достаточно пройти недельные курсы того-же питона и на галеры. Но и зарплаты у них не высокие :)

Есть разница между software engineer, software developer и software coder. Естественно на простых задачах выгоднее использовать кодеров, им не нужно образование и опыт, а следовательно и зарплата для них ниже, что экономит бюджет проекта.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27

  Амвросий написав:Для получения квалификации инженера необходимо соответствующее профильное образование и опыт.

  Амвросий написав:У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату.

Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше? Собственно, я такого и не видел. Поступают, как раз наоборот: нанимают условно грузчика, который заодно и программы пописывает, но получает, как грузчик.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:31

  BIGor написав:
  Амвросий написав:Вообще говоря, сейчас любой школьник знает и питон и JS и HTML и различные инструменты для видеомонтажа и аудио-мастеринга. А если и не знает, то может освоить за пару дней.

Бред полный.


В чём бред? Я на практике вижу очень много молодых ребят школьного возраста, которые без образования вполне неплохо педалят код на питоне и node.js. Не все конечно, но кому интересно - без проблем с этим справляются.

Зайдите на github - там очень много проектов детей школьного возраста. У кого-то энтузиазма хватает только взять чей-то проект и подкрутить в нём чтото. Ктото идет дальше и поэкспериментировав создает свои варианты проектов. Это например всевозможные игрушки на JS. Есть люди постарше - пишут разнообразные приложения по обработке данных, графике и т.д. и т.п.

У всех этих людей нет даже высшего образования - это как правило школьники старших классов либо студенты младших курсов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:42

  moveton написав:Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше?


от того что вы назовёте должность инженером, платить за это больше не нужно. А человек доволен - это поднимает самооценку. Такое впечатление, что вы никогда в айти компаниях не работали.

Можно встретить безымянную должность с реальным уровнем Senior SE, очень высокой квалификацией и достаточно высокой зарплатой. А бывает и наоборот - громкая должность инженер, а по факту нет ни инженерных навыков и зарплата на уровне джуна. Раз человека и компанию это устраивает, почему нет?

Подобное завышение названия должности часто встречается на галерах. Берут например мидла, а продают заказчику как сеньора. Или берут джуна, продают как мидла.

А вот в продуктовых компаниях название должности большой роли не играет, в таких уровень определяется именно зарплатой.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:45

  Амвросий написав:
  BIGor написав:
  Амвросий написав:Вообще говоря, сейчас любой школьник знает и питон и JS и HTML и различные инструменты для видеомонтажа и аудио-мастеринга. А если и не знает, то может освоить за пару дней.

Бред полный.


В чём бред? Я на практике вижу очень много молодых ребят школьного возраста, которые без образования вполне неплохо педалят код на питоне и node.js. Не все конечно, но кому интересно - без проблем с этим справляются.

Зайдите на github - там очень много проектов детей школьного возраста. У кого-то энтузиазма хватает только взять чей-то проект и подкрутить в нём чтото. Ктото идет дальше и поэкспериментировав создает свои варианты проектов. Это например всевозможные игрушки на JS. Есть люди постарше - пишут разнообразные приложения по обработке данных, графике и т.д. и т.п.

У всех этих людей нет даже высшего образования - это как правило школьники старших классов либо студенты младших курсов.

Бред полный. Если эти знания приобретаются за пару дней, или школьниками недоучками, откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере? Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton :mrgreen: и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:52

  Амвросий написав:Всё наоборот. Реальных инженеров нужно не так уж и много. Нужны в основном обезъянки-строители, которых много и которые умеют только базовые вещи. Им не нужно профильное образование, достаточно пройти недельные курсы того-же питона и на галеры. Но и зарплаты у них не высокие :)

Джоель на эту тему высказался ещё 15 лет назад. Он, конечно, не непогрешимый Учитель, но тут я его поддержу. Есть огромный неудовлетворённый спрос именно на SE. Готовы платить в общем неплохие деньги потому, что понимают, что обезьянки нужного просто не сделают. Подходящих людей не хватает и хватать начнёт не скоро. Работа для обезьянок - это другой рынок. Наверное, если считать в штуках, значительно более широкий, но и найти человека на вакансию там сильно попроще, потому и платят меньше.
moveton
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