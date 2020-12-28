Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 00:29

BIGor написав: Бред полный. Бред полный.

Для вас это бред, а я с этим практически ежедневно сталкиваюсь. Очень много детей начинают с игр, например поиграв в какую-то игрушку пытаются делать всевозможные моды, находят комьюнити в инете, общаются, обмениваются информацией, таким образом постепенно учатся использовать скриптовые языки, ктото переходит на более серьёзные языки.В науке много людей использующих питон и другие языки для расчетов. Они никакого отношения к программированию вообще не имеют и не разбираются в нём. Но это не мешает им использовать тот-же питон, R, матлаб или бейсик для своих расчетов. Знаю девушек бухгалтерш, которые без проблем пишут сложные запросы на SQL и используют скриптовые языки для своих задач.Нередко встречал ребят которые рассказывали что изучали си, с# или java на уроках в школе. Я не уверен, что это везде так, но не вижу в этом ничего сложного - это вполне по силам ученику 5-6 класса. Сам именно в этом возрасте начинал изучение си и с++. И это было во времена, когда компьютеры были ещё в диковинку. А что говорить про современное время?!