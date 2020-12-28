У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату. Раз уж вы работаете в этой отрасли должны это понимать
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:56
У нас могут что угодно написать, нередко компании называют должность Software Engeener просто чтобы заинтересовать человека работать за меньшую зарплату. Раз уж вы работаете в этой отрасли должны это понимать
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:57
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:23
Всё наоборот. Реальных инженеров нужно не так уж и много. Нужны в основном обезъянки-строители, которых много и которые умеют только базовые вещи. Им не нужно профильное образование, достаточно пройти недельные курсы того-же питона и на галеры. Но и зарплаты у них не высокие
Есть разница между software engineer, software developer и software coder. Естественно на простых задачах выгоднее использовать кодеров, им не нужно образование и опыт, а следовательно и зарплата для них ниже, что экономит бюджет проекта.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27
Я потерялся. Из первой цитаты вытекает, что инженером стать не просто, поэтому, если рынок инженерами не переполнен, то платить ему придётся много. Зачем же так должность называть, если платить нужно меньше? Собственно, я такого и не видел. Поступают, как раз наоборот: нанимают условно грузчика, который заодно и программы пописывает, но получает, как грузчик.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:31
В чём бред? Я на практике вижу очень много молодых ребят школьного возраста, которые без образования вполне неплохо педалят код на питоне и node.js. Не все конечно, но кому интересно - без проблем с этим справляются.
Зайдите на github - там очень много проектов детей школьного возраста. У кого-то энтузиазма хватает только взять чей-то проект и подкрутить в нём чтото. Ктото идет дальше и поэкспериментировав создает свои варианты проектов. Это например всевозможные игрушки на JS. Есть люди постарше - пишут разнообразные приложения по обработке данных, графике и т.д. и т.п.
У всех этих людей нет даже высшего образования - это как правило школьники старших классов либо студенты младших курсов.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:42
от того что вы назовёте должность инженером, платить за это больше не нужно. А человек доволен - это поднимает самооценку. Такое впечатление, что вы никогда в айти компаниях не работали.
Можно встретить безымянную должность с реальным уровнем Senior SE, очень высокой квалификацией и достаточно высокой зарплатой. А бывает и наоборот - громкая должность инженер, а по факту нет ни инженерных навыков и зарплата на уровне джуна. Раз человека и компанию это устраивает, почему нет?
Подобное завышение названия должности часто встречается на галерах. Берут например мидла, а продают заказчику как сеньора. Или берут джуна, продают как мидла.
А вот в продуктовых компаниях название должности большой роли не играет, в таких уровень определяется именно зарплатой.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 06 січ, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:45
Бред полный. Если эти знания приобретаются за пару дней, или школьниками недоучками, откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере? Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:52
Джоель на эту тему
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:29
Для вас это бред, а я с этим практически ежедневно сталкиваюсь. Очень много детей начинают с игр, например поиграв в какую-то игрушку пытаются делать всевозможные моды, находят комьюнити в инете, общаются, обмениваются информацией, таким образом постепенно учатся использовать скриптовые языки, ктото переходит на более серьёзные языки.
В науке много людей использующих питон и другие языки для расчетов. Они никакого отношения к программированию вообще не имеют и не разбираются в нём. Но это не мешает им использовать тот-же питон, R, матлаб или бейсик для своих расчетов. Знаю девушек бухгалтерш, которые без проблем пишут сложные запросы на SQL и используют скриптовые языки для своих задач.
Нередко встречал ребят которые рассказывали что изучали си, с# или java на уроках в школе. Я не уверен, что это везде так, но не вижу в этом ничего сложного - это вполне по силам ученику 5-6 класса. Сам именно в этом возрасте начинал изучение си и с++. И это было во времена, когда компьютеры были ещё в диковинку. А что говорить про современное время?!
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:42
Видимо, не работал. Я даже не знаю что такое "галера". Я работаю в такой агрегирующей прокладке, которая индивидуально нанимает людей, предоставляет им офис с техникой для работы, комплектует команды и сдаёт эти команды в продуктовые компании. В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла. Если заказчику нужен мидл, то и денег он за него даст, как за мидла даже, если обозвать его синьором. Если заказчику нужен реальный синьор, то мидла быстро выгонят, как его ни называй.
Обзывать должность с обязанностями и зарплатой мидла сеньорской - не встречал. Может кто и практикует, но по моим наблюдениям мало какой работник это посчитает существенным плюсом. Большинство на работу ходит всё таки за деньгами, а не за названием должности. Но это в данной теме не важно. Мы тут про реальную работу и её спрос и предложение, а не про её название. Поэтому и просил просто определить термины. Мне всё равно, как называть.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 07 січ, 2021 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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