Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 01:24

Амвросий написав: Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы. Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.

Это вообще совершенно отдельная тема, которая скорее про торговлю, чем про IT. Да и утверждение странное. Это продуктовой компании может быть не рационально держать только синьоров потому, что у неё хватает и менее квалифицированной работы. Да и тут сильно зависит от продукта. У галеры вообще никаких ограничений. На кого заказы будут, тех и наберёт. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. Украинские обезьянки, как мне кажется, обходятся дороже. Но это субьективное мнение. Широких социологических опросов не проводил.