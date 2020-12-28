Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:43

  BIGor написав:откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере?


Кто вам сказал что "уровень компенсаций" питонщиков так велик? И кто сказал про нехватку кадров?

Или вы про нехватку специалистов, готовых работать за еду? Такая нехватка действительно есть. Но какой смысл работать за еду, если можно найти работу с нормальной оплатой?

  BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton :mrgreen:


можно

  BIGor написав:и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру :D


чтобы пойти на галеру за 3 куе недостаточно выучить питон. Также точно, как недостаточно выучить арифметику, чтобы пойти проектировщиком атомных станций.

За то что вы выучите питон, вам никто и 200 баксов не будет платить. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 01:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:01

  moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.


Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже :)

Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:09

  Амвросий написав:это и есть галера

Возможно. Но у меня в конторе её так не называют, а в этой теме давние работники IT отрасли почему-то терминам не определения дают, а разглагольствуют, что под определённым термином можно понимать всё, что угодно. Так вот, под "галерой" тоже.

  Амвросий написав:
  moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.

Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже :)

Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:24

  Амвросий написав:Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.

Это вообще совершенно отдельная тема, которая скорее про торговлю, чем про IT. Да и утверждение странное. Это продуктовой компании может быть не рационально держать только синьоров потому, что у неё хватает и менее квалифицированной работы. Да и тут сильно зависит от продукта. У галеры вообще никаких ограничений. На кого заказы будут, тех и наберёт. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. Украинские обезьянки, как мне кажется, обходятся дороже. Но это субьективное мнение. Широких социологических опросов не проводил.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:27

  moveton написав:Но у меня в конторе её так не называют


вам виднее

  moveton написав:Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.


Реальные синьоры у галеры тоже имеются, если надо помогут, обучат. Так что умения тут играют второстепенную роль. Продать нужно уметь. Ктото реального синьора не сможет продать даже как мидла, а ктото мидла продаст как синьора. Это уже называется маркетинг и к программированию никакого отношения не имеет.
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