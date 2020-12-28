Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Возможно. Но у меня в конторе её так не называют, а в этой теме давние работники IT отрасли почему-то терминам не определения дают, а разглагольствуют, что под определённым термином можно понимать всё, что угодно. Так вот, под "галерой" тоже.
Амвросий написав:
moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.
Амвросий написав:Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Это вообще совершенно отдельная тема, которая скорее про торговлю, чем про IT. Да и утверждение странное. Это продуктовой компании может быть не рационально держать только синьоров потому, что у неё хватает и менее квалифицированной работы. Да и тут сильно зависит от продукта. У галеры вообще никаких ограничений. На кого заказы будут, тех и наберёт. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. Украинские обезьянки, как мне кажется, обходятся дороже. Но это субьективное мнение. Широких социологических опросов не проводил.
moveton написав:Но у меня в конторе её так не называют
вам виднее
moveton написав:Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.
Реальные синьоры у галеры тоже имеются, если надо помогут, обучат. Так что умения тут играют второстепенную роль. Продать нужно уметь. Ктото реального синьора не сможет продать даже как мидла, а ктото мидла продаст как синьора. Это уже называется маркетинг и к программированию никакого отношения не имеет.