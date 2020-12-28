Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Возможно. Но у меня в конторе её так не называют, а в этой теме давние работники IT отрасли почему-то терминам не определения дают, а разглагольствуют, что под определённым термином можно понимать всё, что угодно. Так вот, под "галерой" тоже.
Амвросий написав:
moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.
Амвросий написав:Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Это вообще совершенно отдельная тема, которая скорее про торговлю, чем про IT. Да и утверждение странное. Это продуктовой компании может быть не рационально держать только синьоров потому, что у неё хватает и менее квалифицированной работы. Да и тут сильно зависит от продукта. У галеры вообще никаких ограничений. На кого заказы будут, тех и наберёт. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. Украинские обезьянки, как мне кажется, обходятся дороже. Но это субьективное мнение. Широких социологических опросов не проводил.
Как не имеет?! Заказчик заказывает у галеры в первую очередь определенный уровень специалиста. Галере выгодней продать подороже.
Впрочем не буду спорить, сам лично такого не видел. Но из кулуаров наслышан о подобных историях, да и в интернете их можно немало нагуглить. Из-за таких случаев многие заказчики проверяют каждого человека лично.
moveton написав:Обзывать должность с обязанностями и зарплатой мидла сеньорской - не встречал. Может кто и практикует, но по моим наблюдениям мало какой работник это посчитает существенным плюсом. Большинство на работу ходит всё таки за деньгами
это популярная практика. Зарплата тоже может быть чуть выше чем на предыдущей позиции, но ниже чем по рынку. Например Associate Software Engineer - это выше чем Junior Software Engineer, но ниже чем Software Engineer.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 04:20, всього редагувалось 10 разів.
moveton написав:В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок.
Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.
В Украине действительно рынок очень мал, поэтому заказчики боятся на него заходить. Высок риск, что не смогут найти нужных специалистов. Например, даже если найдут хороший тим и по какой-то причине потеряют его, прийдется искать новый. И не факт что найдут, т.к. рынок по сравнению с Индией/Китаем очень скудный. Гораздо проще нанять тим сразу в Индии/Китае, где рынок очень большой и есть специалисты любого уровня и цены. Там предложение гораздо шире и разнообразнее. И если нужно будет передать проект другому тиму, сделать это в Индии/Китае будет намного проще. Плюс фактор политической и экономической неопределенности тоже сказывается.
А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.?
moveton написав:Джоель на эту тему высказался ещё 15 лет назад. Он, конечно, не непогрешимый Учитель, но тут я его поддержу. Есть огромный неудовлетворённый спрос именно на SE.
я читал статьи Джоэля и знаком с его философией. Кстати читать их лучше в оригинале. Мне его философия нравится. Но... Он пишет о продуктовых компаниях. И это нужно учитывать, потому что у продуктовых компаний совсем другие интересы и подходы по сравнению с галерами.