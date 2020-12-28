Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 01:48

moveton написав: В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок.

Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.В Украине действительно рынок очень мал, поэтому заказчики боятся на него заходить. Высок риск, что не смогут найти нужных специалистов. Например, даже если найдут хороший тим и по какой-то причине потеряют его, прийдется искать новый. И не факт что найдут, т.к. рынок по сравнению с Индией/Китаем очень скудный. Гораздо проще нанять тим сразу в Индии/Китае, где рынок очень большой и есть специалисты любого уровня и цены. Там предложение гораздо шире и разнообразнее. И если нужно будет передать проект другому тиму, сделать это в Индии/Китае будет намного проще. Плюс фактор политической и экономической неопределенности тоже сказывается.А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.?