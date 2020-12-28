Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 04:46

Амвросий написав: Реальные синьоры у галеры тоже имеются, если надо помогут, обучат. Так что умения тут играют второстепенную роль. Продать нужно уметь. Ктото реального синьора не сможет продать даже как мидла, а ктото мидла продаст как синьора. Это уже называется маркетинг и к программированию никакого отношения не имеет. Реальные синьоры у галеры тоже имеются, если надо помогут, обучат. Так что умения тут играют второстепенную роль. Продать нужно уметь. Ктото реального синьора не сможет продать даже как мидла, а ктото мидла продаст как синьора. Это уже называется маркетинг и к программированию никакого отношения не имеет.

Амвросий написав: moveton написав: В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок.

Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.

Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.

Амвросий написав: А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.? А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.?

Амвросий написав: я читал статьи Джоэля и знаком с его философией. Кстати читать их лучше в оригинале . Мне его философия нравится. Но... Он пишет о продуктовых компаниях. И это нужно учитывать, потому что у продуктовых компаний совсем другие интересы и подходы по сравнению с галерами. я читал статьи Джоэля и знаком с его философией. Кстати читать их лучше в. Мне его философия нравится. Но... Он пишет о продуктовых компаниях. И это нужно учитывать, потому что у продуктовых компаний совсем другие интересы и подходы по сравнению с галерами.

Ну так я сразу и сказал, что это уже про маркетинг. Про тех, кто продавать не умеет, не будем. Такая галера работникам не интересна. А тем, кто умеет, продавать мидла под видом сеньора - это, как в рулетку играть. Если повезёт, то мидл быстро обучится и пока он ещё не запросил синьорскую зарплату будет приносить приличную прибыль. Но тут сразу две засады: 1) Таких быстро обучаемых мало. Доказывается тем, что иначе синьоров было бы, как собак нерезаных. 2) Поскольку он обучаемый, то и зарплату повысить он попросит скорее раньше, чем позже, даже если этому его специально не учитьНу а если обучаемый плохо, то долго прикрывать его реальными синьорами не выйдет. Чтобы обучать даже на реальном проекте им нужно за новичка сделать его работу, а потом ещё и ему объяснять почему сделано именно так. Это нормально на его первое время в проекте и адекватный менеджер заказчика даже без чтения Брукса понимает, что новый человек в начале производительность команды подсаживает. Но если улучшения не видать, то такого человека выгонят, а его продавец получит жирный минус в свой главный капитал - репутацию. При долгосрочных отношениях с заказчиком, как и положено при долгой игре в рулетку, получится убыточно. При разовых заказчиках репутация у конкретного заказчика не так важна и может получаться выгодно. Но на последнего сорта галеру и толковые работники не сильно потянутся (ценят, сволочи, стабильность, причём не пребывания в ж***), а без них никак.А вот, чем синьористее (т.е. более редкий кадр) требуется, тем уже не так. Это некоторые объясняют врождённой тупостью индусов, но я не украинский шовинист, чтобы так делать. Скорее всего соотношение годных везде примерно одинаковое. Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.Не то, чтобы совсем не набирают. Начальство понимает, что на уже готовых работников огромная конкуренция и поэтому нужно пробовать кого-то обучать самостоятельно. И в целом требования к работникам разумные. Но, насколько я могу заметить за десяток лет со своей позиции совсем не менеджера по персоналу, выхлоп от набора так себе. Даже из людей, заявляющих об опыте, прошедших фильтр техсобеседования (почему-то отсеивает большинство, хотя оно у нас довольно мягкое) почему-то потом мало кто удерживается. Предпоследний кандидат с типа опытом через пару недель работы сказал, что осознал, что программирование - это не егоА с нуля - это совсем гиблое дело. Был эксперимент, когда набрали группу студентов и обучали их С++ с прицелом дальше их нанять для начала в сравнительно не сложный и не очень ответственный проект. Какое там отработать. Там просто по итогам обучения брать было некого. Дубы дубами. И это не первые попавшиеся люди с улицы, а типа желающие стать SE. Это к утверждению о том, что научиться программировать может каждый легко и быстро.Кстати, из этого наблюдения получается, что победные реляции, что ВУЗы всё быстрее выпускают "квалифицированных инженеров" - это ни о чём. Быстрее они выпускают только обезьян с дипломами. А кто мог из них вырастать в SE, те это, скорее всего, делали и раньше, поэтому на рынке квалифицированных SE так спрос не удовлетворить.Ну и славно, что знаком. Ссылка приводилась, чтобы всё это море слов не повторять самому. А может и ещё кто для себя Джоэля откроет. Мы же не одни в теме. Читать, если только эту статью, то IMHO не существенно на каком языке, а мы тут всё таки на русском разговариваем, поэтому ссылка была на перевод.Конечно, он пишет о работе в продуктовой компании. Но мы же сейчас о спросе на рынке труда SE, а не о технических подробностях осуществления продаж на нём. Если галера - это только рекрутерский посредник, то не вижу, как она влияет на этот рынок. Реально специалисты работают только в продуктовых компаниях, поэтому только они и формируют спрос и условия работы. А будут рекрутеры у них в штате или независимыми - это уже вторичные детали оформления.