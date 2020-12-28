Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Возможно. Но у меня в конторе её так не называют, а в этой теме давние работники IT отрасли почему-то терминам не определения дают, а разглагольствуют, что под определённым термином можно понимать всё, что угодно. Так вот, под "галерой" тоже.
Амвросий написав:
moveton написав:В моём мире сдавать мидла, как синьора, не имеет никакого смысла.
Для вас может и не имеет, а для галеры имеет. Галера заинтересована продать своих гребцов подороже
Именно для галеры и не имеет. Я же сразу и объяснил, что в отношении цены продажи название должности не важно. Важны исключительно умения.
Амвросий написав:Маржа от синьора минимальная, т.к. синьору приходится платить приличную зарплату. Но без синьоров джуны и мидлы проекты не потянут. Если бы галера держала только синьоров, она бы быстро обанкротилась. Основную прибыль галере приносят именно джуны и мидлы.
Это вообще совершенно отдельная тема, которая скорее про торговлю, чем про IT. Да и утверждение странное. Это продуктовой компании может быть не рационально держать только синьоров потому, что у неё хватает и менее квалифицированной работы. Да и тут сильно зависит от продукта. У галеры вообще никаких ограничений. На кого заказы будут, тех и наберёт. В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок. Украинские обезьянки, как мне кажется, обходятся дороже. Но это субьективное мнение. Широких социологических опросов не проводил.
Как не имеет?! Заказчик заказывает у галеры в первую очередь определенный уровень специалиста. Галере выгодней продать подороже.
Впрочем не буду спорить, сам лично такого не видел. Но из кулуаров наслышан о подобных историях, да и в интернете их можно немало нагуглить. Из-за таких случаев многие заказчики проверяют каждого человека лично.
moveton написав:Обзывать должность с обязанностями и зарплатой мидла сеньорской - не встречал. Может кто и практикует, но по моим наблюдениям мало какой работник это посчитает существенным плюсом. Большинство на работу ходит всё таки за деньгами
это популярная практика. Зарплата тоже может быть чуть выше чем на предыдущей позиции, но ниже чем по рынку. Например Associate Software Engineer - это выше чем Junior Software Engineer, но ниже чем Software Engineer.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 04:20, всього редагувалось 10 разів.
moveton написав:В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок.
Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.
В Украине действительно рынок очень мал, поэтому заказчики боятся на него заходить. Высок риск, что не смогут найти нужных специалистов. Например, даже если найдут хороший тим и по какой-то причине потеряют его, прийдется искать новый. И не факт что найдут, т.к. рынок по сравнению с Индией/Китаем очень скудный. Гораздо проще нанять тим сразу в Индии/Китае, где рынок очень большой и есть специалисты любого уровня и цены. Там предложение гораздо шире и разнообразнее. И если нужно будет передать проект другому тиму, сделать это в Индии/Китае будет намного проще. Плюс фактор политической и экономической неопределенности тоже сказывается.
А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.?
moveton написав:Джоель на эту тему высказался ещё 15 лет назад. Он, конечно, не непогрешимый Учитель, но тут я его поддержу. Есть огромный неудовлетворённый спрос именно на SE.
я читал статьи Джоэля и знаком с его философией. Кстати читать их лучше в оригинале. Мне его философия нравится. Но... Он пишет о продуктовых компаниях. И это нужно учитывать, потому что у продуктовых компаний совсем другие интересы и подходы по сравнению с галерами.
Амвросий написав:Реальные синьоры у галеры тоже имеются, если надо помогут, обучат. Так что умения тут играют второстепенную роль. Продать нужно уметь. Ктото реального синьора не сможет продать даже как мидла, а ктото мидла продаст как синьора. Это уже называется маркетинг и к программированию никакого отношения не имеет.
Ну так я сразу и сказал, что это уже про маркетинг. Про тех, кто продавать не умеет, не будем. Такая галера работникам не интересна. А тем, кто умеет, продавать мидла под видом сеньора - это, как в рулетку играть. Если повезёт, то мидл быстро обучится и пока он ещё не запросил синьорскую зарплату будет приносить приличную прибыль. Но тут сразу две засады: 1) Таких быстро обучаемых мало. Доказывается тем, что иначе синьоров было бы, как собак нерезаных. 2) Поскольку он обучаемый, то и зарплату повысить он попросит скорее раньше, чем позже, даже если этому его специально не учить Ну а если обучаемый плохо, то долго прикрывать его реальными синьорами не выйдет. Чтобы обучать даже на реальном проекте им нужно за новичка сделать его работу, а потом ещё и ему объяснять почему сделано именно так. Это нормально на его первое время в проекте и адекватный менеджер заказчика даже без чтения Брукса понимает, что новый человек в начале производительность команды подсаживает. Но если улучшения не видать, то такого человека выгонят, а его продавец получит жирный минус в свой главный капитал - репутацию. При долгосрочных отношениях с заказчиком, как и положено при долгой игре в рулетку, получится убыточно. При разовых заказчиках репутация у конкретного заказчика не так важна и может получаться выгодно. Но на последнего сорта галеру и толковые работники не сильно потянутся (ценят, сволочи, стабильность, причём не пребывания в ж***), а без них никак.
Амвросий написав:
moveton написав:В моей окрестности набирают как раз синьоров потому, что обезьянок продуктовая компания и в Индии/Китае найдёт по 5 копеек пучок.
Это верно. Но тоже самое верно и в отношении синьоров и мидлов.
А вот, чем синьористее (т.е. более редкий кадр) требуется, тем уже не так. Это некоторые объясняют врождённой тупостью индусов, но я не украинский шовинист, чтобы так делать. Скорее всего соотношение годных везде примерно одинаковое. Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.
Амвросий написав:А что, джунов у вас не набирают? Нет всяких там курсов, обучения, которое нужно будет отработать и т.п.?
Не то, чтобы совсем не набирают. Начальство понимает, что на уже готовых работников огромная конкуренция и поэтому нужно пробовать кого-то обучать самостоятельно. И в целом требования к работникам разумные. Но, насколько я могу заметить за десяток лет со своей позиции совсем не менеджера по персоналу, выхлоп от набора так себе. Даже из людей, заявляющих об опыте, прошедших фильтр техсобеседования (почему-то отсеивает большинство, хотя оно у нас довольно мягкое) почему-то потом мало кто удерживается. Предпоследний кандидат с типа опытом через пару недель работы сказал, что осознал, что программирование - это не его А с нуля - это совсем гиблое дело. Был эксперимент, когда набрали группу студентов и обучали их С++ с прицелом дальше их нанять для начала в сравнительно не сложный и не очень ответственный проект. Какое там отработать. Там просто по итогам обучения брать было некого. Дубы дубами. И это не первые попавшиеся люди с улицы, а типа желающие стать SE. Это к утверждению о том, что научиться программировать может каждый легко и быстро. Кстати, из этого наблюдения получается, что победные реляции, что ВУЗы всё быстрее выпускают "квалифицированных инженеров" - это ни о чём. Быстрее они выпускают только обезьян с дипломами. А кто мог из них вырастать в SE, те это, скорее всего, делали и раньше, поэтому на рынке квалифицированных SE так спрос не удовлетворить.
Амвросий написав:я читал статьи Джоэля и знаком с его философией. Кстати читать их лучше в оригинале. Мне его философия нравится. Но... Он пишет о продуктовых компаниях. И это нужно учитывать, потому что у продуктовых компаний совсем другие интересы и подходы по сравнению с галерами.
Ну и славно, что знаком. Ссылка приводилась, чтобы всё это море слов не повторять самому. А может и ещё кто для себя Джоэля откроет. Мы же не одни в теме. Читать, если только эту статью, то IMHO не существенно на каком языке, а мы тут всё таки на русском разговариваем, поэтому ссылка была на перевод. Конечно, он пишет о работе в продуктовой компании. Но мы же сейчас о спросе на рынке труда SE, а не о технических подробностях осуществления продаж на нём. Если галера - это только рекрутерский посредник, то не вижу, как она влияет на этот рынок. Реально специалисты работают только в продуктовых компаниях, поэтому только они и формируют спрос и условия работы. А будут рекрутеры у них в штате или независимыми - это уже вторичные детали оформления.
moveton написав:А с нуля - это совсем гиблое дело. Был эксперимент, когда набрали группу студентов и обучали их С++ с прицелом дальше их нанять для начала в сравнительно не сложный и не очень ответственный проект. Какое там отработать. Там просто по итогам обучения брать было некого. Дубы дубами. И это не первые попавшиеся люди с улицы, а типа желающие стать SE. Это к утверждению о том, что научиться программировать может каждый легко и быстро.
Речь шла о том, что большинство может легко и быстро за вечер изучить тот-же питон и педалить код. Инженер или разработчик - это намного более объемное понятие, чем просто уметь педалить код на каком-то языке. В этом и кроется та огромная разница, которую не замечают многие люди, которые думают что можно изучить какой-то язык и получать кучу денег
Отсюда и карикатура с жирафом "давайте все в айти, тут не сложно". И действительно несложно, но есть масса нюансов...
Амвросий написав:Галера заинтересована получить контракт с заказчиком и потом расширить его - продать заказчику ещё больше гребцов. Первый-же гребец попав к заказчику будет работать на то, чтобы привести новых гребцов. К этому его будет прямо или косвенно стимулировать галера. Поэтому я бы не называл это просто посредником. Разница есть и существенная.
Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется.
Кстати, моя галера никакой такой стимуляцией не занимается. Работаем себе, как работается. Если хорошо себя показываешь, могут зарплату поднять, но это расширению контракта с заказчиком скорее вредит потому, что бюджет конкретной должности не резиновой и подъём зарплаты типично дополняется переводом в другой проект и часто к другому заказчику, а в старом образуется дыра. Да и было бы кого приводить. На одну из последних вакансий при её весьма демократических требованиях за 10 месяцев никого подходящего не нашли. Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы".