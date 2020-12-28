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Попит на IT-спеціальності
поставив рекорд в 2020...

Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 06:44

  moveton написав:Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется.


может, ещё как может. Только не гребец, а галера с помощью гребца. Просто когда заказчик нанимал гребца на один проект, он еще не знал что у него появится еще несколько проектов... :lol:

  moveton написав:Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы".


я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.

  moveton написав:Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.


Индусы ничуть не глупее - такие-же люди как и везде, есть и очень хорошие специалисты, но дорого. Просто рынок у них очень большой и выбор гораздо больше. У них правда есть такая особенность если одного взяли, скоро ещё десяток появится и не потому что хорошие спецы, а потому что родственники и друзья
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 07:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 06:53

  Амвросий написав:я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.

Не готов делать настолько глобальные выводы. Тут более интересно что рынок получается более скудный не только по сравнению с миллиардом индусов, но и с Румынией, в которой населения вдвое меньше, чем в Украине и не то, чтобы известной культивацией айтишников.
moveton
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