Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 06:44

moveton написав: Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется. Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется.

moveton написав: Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы". Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы".

moveton написав: Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине. Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.

может, ещё как может. Только не гребец, а галера с помощью гребца. Просто когда заказчик нанимал гребца на один проект, он еще не знал что у него появится еще несколько проектов...я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.Индусы ничуть не глупее - такие-же люди как и везде, есть и очень хорошие специалисты, но дорого. Просто рынок у них очень большой и выбор гораздо больше. У них правда есть такая особенность если одного взяли, скоро ещё десяток появится и не потому что хорошие спецы, а потому что родственники и друзья