Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moveton написав:Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется.
может, ещё как может. Только не гребец, а галера с помощью гребца. Просто когда заказчик нанимал гребца на один проект, он еще не знал что у него появится еще несколько проектов...
moveton написав:Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы".
я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.
moveton написав:Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.
Индусы ничуть не глупее - такие-же люди как и везде, есть и очень хорошие специалисты, но дорого. Просто рынок у них очень большой и выбор гораздо больше. У них правда есть такая особенность если одного взяли, скоро ещё десяток появится и не потому что хорошие спецы, а потому что родственники и друзья
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 07:10, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий написав:я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.
Не готов делать настолько глобальные выводы. Тут более интересно что рынок получается более скудный не только по сравнению с миллиардом индусов, но и с Румынией, в которой населения вдвое меньше, чем в Украине и не то, чтобы известной культивацией айтишников.
BIGor написав:откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере?
Кто вам сказал что "уровень компенсаций" питонщиков так велик? И кто сказал про нехватку кадров?
Или вы про нехватку специалистов, готовых работать за еду? Такая нехватка действительно есть. Но какой смысл работать за еду, если можно найти работу с нормальной оплатой?
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
можно
BIGor написав:и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру
чтобы пойти на галеру за 3 куе недостаточно выучить питон. Также точно, как недостаточно выучить арифметику, чтобы пойти проектировщиком атомных станций.
За то что вы выучите питон, вам никто и 200 баксов не будет платить.
Что то я совсем ничего не понял, Вы пишете что Pyton можно выучить за выходные школьнику, я зашел на dou https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10 и глянул сколько разработчику на Pyton платят медиана - 2,2 куе. Как я знаю, на рынке ИТ в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно). А пример с арифметикой и атомными станциями очень глупый - язык программирования - это инструмент - зная его можно сделать готовый продукт. Зная арифметику атомную станцию не построишь.