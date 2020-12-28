Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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moveton написав:Сомневаюсь, что гребец может убедить заказчика нанять дополнительных гребцов с расширением бюджета проекта, если в этом нет реальной потребности. А если она есть, то наймут и без совета гребца. Гребец может повлиять на желание нанимать следующего именно с этой галеры, но общий спрос на рынке от этого не меняется.
может, ещё как может. Только не гребец, а галера с помощью гребца. Просто когда заказчик нанимал гребца на один проект, он еще не знал что у него появится еще несколько проектов...
moveton написав:Пара кандидатов пробовала и быстро убегала. Заказчик плюнул и отдал вакансию румынам, которые её моментом и закрыли. Там почему-то с работниками оказалось лучше, чем в "крупной развитой ИТ державе Европы".
я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.
moveton написав:Могу предположить, что дело именно в том, что заказчики скорее искать будут в Индии и если обезьянок там выше крыши, то за толковых синьоров уже конкуренция и возникает смысл поискать их даже в Украине.
Индусы ничуть не глупее - такие-же люди как и везде, есть и очень хорошие специалисты, но дорого. Просто рынок у них очень большой и выбор гораздо больше. У них правда есть такая особенность если одного взяли, скоро ещё десяток появится и не потому что хорошие спецы, а потому что родственники и друзья
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 07 січ, 2021 07:10, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий написав:я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.
Не готов делать настолько глобальные выводы. Тут более интересно что рынок получается более скудный не только по сравнению с миллиардом индусов, но и с Румынией, в которой населения вдвое меньше, чем в Украине и не то, чтобы известной культивацией айтишников.
BIGor написав:откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере?
Кто вам сказал что "уровень компенсаций" питонщиков так велик? И кто сказал про нехватку кадров?
Или вы про нехватку специалистов, готовых работать за еду? Такая нехватка действительно есть. Но какой смысл работать за еду, если можно найти работу с нормальной оплатой?
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
можно
BIGor написав:и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру
чтобы пойти на галеру за 3 куе недостаточно выучить питон. Также точно, как недостаточно выучить арифметику, чтобы пойти проектировщиком атомных станций.
За то что вы выучите питон, вам никто и 200 баксов не будет платить.
Что то я совсем ничего не понял, Вы пишете что Pyton можно выучить за выходные школьнику, я зашел на dou https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10 и глянул сколько разработчику на Pyton платят медиана - 2,2 куе. Как я знаю, на рынке ИТ в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно). А пример с арифметикой и атомными станциями очень глупый - язык программирования - это инструмент - зная его можно сделать готовый продукт. Зная арифметику атомную станцию не построишь.
Не нужно забывать, что IT-специальности - это не только программисты на галерах, их скорее даже меньшинство. Открытие интернет-магазинов уже давным давно обходится без программистов. Появились новые IT-специальности, которых 10 лет назад вообще не было, вроде youtube-блогера, instagram-промоутера. Многие профессии перекочевали в IT, например, монтажёр, художник-мультипликатор, бухгалтер, переводчик.
Так что, спрос на IT-специальности действительно будет только расти. Только, вот, непонятно, почему между программистами и IT большинство ставит знак =. У меня, среди знакомых, работающих в IT-сфере, программистов вообще почти нет.
Программисты - это как рабочие на IT-заводе. Работают много, получают мало. Некоторые youtube-блогеры, например, получают от $100 000 в месяц. Для программистов, даже в 10 раз меньшая зарплата - это недостижимая мечта
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
Конечно можно. Пару минут на чтение примера с кодом и уже можно педалить по аналогии, без всяких изучений. Именно так и "учил" - посмотрел пример кода и начал педалить, по некоторым нюансам синтаксиса заглянул в руководство. На это и выходные не нужны, достаточно 5-10 минут. Ну у школьника может конечно чуть больше. Без шуток.
BIGor написав:в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно).
Издеваетесь? Вам сколько лет?
Вы правда себя глупее этого мальчика оцениваете?
Ну серьёзно, у вас либо самооценка занижена, что вы настолько в себя не верите. Либо вас ктото обманул что это очень сложно
PS: можете в ютубе поискать - там еще курс питона от маленькой девочки есть и от детей чуть постарше
vitaliy_berdinskikh написав:любой может освоить питон и жс
Вы тоже считаете питон и js настолько сложными? Я правда знаю детей школьного возраста, которые браузерные игрушки на js дорабатывали. Курсы питона от детей можете на ютубе посмотреть.
Если бы вы сказали что для школьника может быть сложно написать скажем быстрый поиск объекта в quadtree - это можно понять. Для школьника структуры данных могут быть тяжеловаты для осмысления. Но что может быть сложного напедалить простой код на питоне или js?
vitaliy_berdinskikh написав:банковский клерк знающий пару операторов бейсика уже считается программистом и т.п.?
Вообщето VB и SQL и задумывались как простые языки для банковских клерков. Чтобы любой банковский клерк мог себе приложение для обработки данных сделать или запрос в базу написать. Для этого не нужно быть программистом
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
Конечно можно. Пару минут на чтение примера с кодом и уже можно педалить по аналогии, без всяких изучений. Именно так и "учил" - посмотрел пример кода и начал педалить, по некоторым нюансам синтаксиса заглянул в руководство. На это и выходные не нужны, достаточно 5-10 минут. Ну у школьника может конечно чуть больше. Без шуток.
BIGor написав:в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно).
Издеваетесь? Вам сколько лет?
Вы правда себя глупее этого мальчика оцениваете?
Ну серьёзно, у вас либо самооценка занижена, что вы настолько в себя не верите. Либо вас ктото обманул что это очень сложно
PS: можете в ютубе поискать - там еще курс питона от маленькой девочки есть и от детей чуть постарше
Блё...пацан скачал на мак Pyton (хотя по умолчанию он уже там есть) и ввел в консоль Hello world программа