Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...

Додано: Чет 07 січ, 2021 12:41

BIGor написав: Блё...пацан скачал на мак Pyton (хотя по умолчанию он уже там есть) и ввел в консоль Hello world программа Блё...пацан скачал на мак Pyton (хотя по умолчанию он уже там есть) и ввел в консоль Hello worldпрограмма

А вам что нужно? В 12 лет мы с одноклассниками писали игры на бейсике. Морской бой, крестики-нолики, пинг-понг, всякие рисовалки математических функций и т.п. Это было во времена, когда еще не было интернета. Изучение бейсика помню заняло около пары дней. Причём первый день изучал еще до того как компьютер принесли, а компьютеров до того никогда не видел и даже не представлял как он работает. Так что для 12-летнего возраста считаю это вполне доступным уровнем.Недавно смотрел какой курс математики сейчас деткам до 7 лет с ранним развитием дают. У нас это было в 5-7 классах, а кое-что вообще в институте давали. Сейчас детки это еще до 7 лет изучают - уравнения щелкают как орехи, комплексное исчисление, дроби, множества. До 7 лет!А вы рассказываете что взрослый человек не может научиться на питоне кодить... Ну серьёзно - вы издеваетесь?Вам вообще не стыдно такое говорить?PS: Говорят в 5-6 лет мозг у деток еще не способен воспринимать такие вещи как рекурсия. Но стандартные операции - арифметику, корни, функции, цепочки операций ребенок в таком возрасте уже может освоить. Так что простые программки на питоне в 5-6 лет вполне можно педалить.