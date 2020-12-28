Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Амвросий написав:я об этом и говорю - рынок у нас очень скудный. Выбора нет, даже если одного разраба найдут, если он заболеет или найдет себе более интересную работу, то вероятность найти замену очень низкая. Поэтому и отдают туда где риски с остановкой проекта минимальны.
Не готов делать настолько глобальные выводы. Тут более интересно что рынок получается более скудный не только по сравнению с миллиардом индусов, но и с Румынией, в которой населения вдвое меньше, чем в Украине и не то, чтобы известной культивацией айтишников.
BIGor написав:откуда такой уровень компенсаций программистов на Pyton и нехватка кадров в ИТ сфере?
Кто вам сказал что "уровень компенсаций" питонщиков так велик? И кто сказал про нехватку кадров?
Или вы про нехватку специалистов, готовых работать за еду? Такая нехватка действительно есть. Но какой смысл работать за еду, если можно найти работу с нормальной оплатой?
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
можно
BIGor написав:и пойти на 3 куе в месяц на ИТ галеру
чтобы пойти на галеру за 3 куе недостаточно выучить питон. Также точно, как недостаточно выучить арифметику, чтобы пойти проектировщиком атомных станций.
За то что вы выучите питон, вам никто и 200 баксов не будет платить.
Что то я совсем ничего не понял, Вы пишете что Pyton можно выучить за выходные школьнику, я зашел на dou https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10 и глянул сколько разработчику на Pyton платят медиана - 2,2 куе. Как я знаю, на рынке ИТ в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно). А пример с арифметикой и атомными станциями очень глупый - язык программирования - это инструмент - зная его можно сделать готовый продукт. Зная арифметику атомную станцию не построишь.
Не нужно забывать, что IT-специальности - это не только программисты на галерах, их скорее даже меньшинство. Открытие интернет-магазинов уже давным давно обходится без программистов. Появились новые IT-специальности, которых 10 лет назад вообще не было, вроде youtube-блогера, instagram-промоутера. Многие профессии перекочевали в IT, например, монтажёр, художник-мультипликатор, бухгалтер, переводчик.
Так что, спрос на IT-специальности действительно будет только расти. Только, вот, непонятно, почему между программистами и IT большинство ставит знак =. У меня, среди знакомых, работающих в IT-сфере, программистов вообще почти нет.
Программисты - это как рабочие на IT-заводе. Работают много, получают мало. Некоторые youtube-блогеры, например, получают от $100 000 в месяц. Для программистов, даже в 10 раз меньшая зарплата - это недостижимая мечта
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
Конечно можно. Пару минут на чтение примера с кодом и уже можно педалить по аналогии, без всяких изучений. Именно так и "учил" - посмотрел пример кода и начал педалить, по некоторым нюансам синтаксиса заглянул в руководство. На это и выходные не нужны, достаточно 5-10 минут. Ну у школьника может конечно чуть больше. Без шуток.
BIGor написав:в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно).
Издеваетесь? Вам сколько лет?
Вы правда себя глупее этого мальчика оцениваете?
Ну серьёзно, у вас либо самооценка занижена, что вы настолько в себя не верите. Либо вас ктото обманул что это очень сложно
PS: можете в ютубе поискать - там еще курс питона от маленькой девочки есть и от детей чуть постарше
vitaliy_berdinskikh написав:любой может освоить питон и жс
Вы тоже считаете питон и js настолько сложными? Я правда знаю детей школьного возраста, которые браузерные игрушки на js дорабатывали. Курсы питона от детей можете на ютубе посмотреть.
Если бы вы сказали что для школьника может быть сложно написать скажем быстрый поиск объекта в quadtree - это можно понять. Для школьника структуры данных могут быть тяжеловаты для осмысления. Но что может быть сложного напедалить простой код на питоне или js?
vitaliy_berdinskikh написав:банковский клерк знающий пару операторов бейсика уже считается программистом и т.п.?
Вообщето VB и SQL и задумывались как простые языки для банковских клерков. Чтобы любой банковский клерк мог себе приложение для обработки данных сделать или запрос в базу написать. Для этого не нужно быть программистом
BIGor написав:Можно же как Вы пишите после школы за выходные выучить Pyton
Конечно можно. Пару минут на чтение примера с кодом и уже можно педалить по аналогии, без всяких изучений. Именно так и "учил" - посмотрел пример кода и начал педалить, по некоторым нюансам синтаксиса заглянул в руководство. На это и выходные не нужны, достаточно 5-10 минут. Ну у школьника может конечно чуть больше. Без шуток.
BIGor написав:в Украине постоянная нехватка человеческих ресурсов. Даже за 2,2 куе. А тут Вы пишете что дети выучили в 5 классе Python и разрабатывают приложения (непонятно какие конечно).
Издеваетесь? Вам сколько лет?
Вы правда себя глупее этого мальчика оцениваете?
Ну серьёзно, у вас либо самооценка занижена, что вы настолько в себя не верите. Либо вас ктото обманул что это очень сложно
PS: можете в ютубе поискать - там еще курс питона от маленькой девочки есть и от детей чуть постарше
Блё...пацан скачал на мак Pyton (хотя по умолчанию он уже там есть) и ввел в консоль Hello world программа
BIGor написав:Блё...пацан скачал на мак Pyton (хотя по умолчанию он уже там есть) и ввел в консоль Hello world программа
А вам что нужно? В 12 лет мы с одноклассниками писали игры на бейсике. Морской бой, крестики-нолики, пинг-понг, всякие рисовалки математических функций и т.п. Это было во времена, когда еще не было интернета. Изучение бейсика помню заняло около пары дней. Причём первый день изучал еще до того как компьютер принесли, а компьютеров до того никогда не видел и даже не представлял как он работает. Так что для 12-летнего возраста считаю это вполне доступным уровнем.
Недавно смотрел какой курс математики сейчас деткам до 7 лет с ранним развитием дают. У нас это было в 5-7 классах, а кое-что вообще в институте давали. Сейчас детки это еще до 7 лет изучают - уравнения щелкают как орехи, комплексное исчисление, дроби, множества. До 7 лет!
А вы рассказываете что взрослый человек не может научиться на питоне кодить... Ну серьёзно - вы издеваетесь?
Вам вообще не стыдно такое говорить?
PS: Говорят в 5-6 лет мозг у деток еще не способен воспринимать такие вещи как рекурсия. Но стандартные операции - арифметику, корни, функции, цепочки операций ребенок в таком возрасте уже может освоить. Так что простые программки на питоне в 5-6 лет вполне можно педалить.