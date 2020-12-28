так и извозчики вроде никуда не делись, просто стали называться таксистами и пересели на авто. Бухгалтер же не перестал быть бухом просто из-за того что вместо арифмометра теперь работает за пк.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:28
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
так и извозчики вроде никуда не делись, просто стали называться таксистами и пересели на авто. Бухгалтер же не перестал быть бухом просто из-за того что вместо арифмометра теперь работает за пк.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:16
Вот вы нудный. Ну не продавца, так заправщика или погонщика дронов, да хоть CEO. Какая разница?
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:04
Re: Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
Mind the gap.
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