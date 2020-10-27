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Норвегія - перша країна, де електромобілі перевищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Норвегія стала першою в світі країною, де за минулий 2020 рік більше половини реєстрацій нових транспортних засобів довелося на електромобілі або автомобілі з гібридним приводом.
Дивися повний текст Норвегія - перша країна, де електромобілі перевищили половину ринку нових машин
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18
Журналистика... В заголовке только электромобили, а в статье вдруг оказывается, что ещё и гибриды, в каковые можно занести такие "автомобили с нулевым выбросом вредных веществ", как карьерные самосвалы.
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moveton
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